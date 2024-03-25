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Специалисты в стоматологии дали рекомендации по правильному уходу за брекетами
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 14:37

Специалисты в стоматологии дали рекомендации по правильному уходу за брекетами

Брекеты широко используются для коррекции прикуса и выправления зубов. Уход за ними требует особого внимания, так как части конструкции могут задерживать пищевые остатки, способствуя размножению бактерий.

Регулярное использование специальных зубных щеток, ершиков и ирригаторов помогает эффективно очищать зубы с брекетами. Пациентам следует полоскать рот после каждого приема пищи и обращаться к стоматологу для профессиональной чистки рта примерно раз в три месяца, сообщает Российская Газета.

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