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Врач Левчук объяснила, насколько опасно, если в зубе остался инструмент стоматолога
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 12:21

Врач Левчук объяснила, насколько опасно, если в зубе остался инструмент стоматолога

Врач-стоматолог Диана Левчук объясняет, что после эндодонтического лечения в зубе может остаться часть инструмента, что является довольно распространенной проблемой. Однако, с учетом современного оборудования и качественных инструментов, риск осложнений снижается.

В 17% случаев инструмент может сломаться из-за особенностей каналов зуба. Несмотря на это, наличие обломка инструмента в зубе не всегда требует удаления зуба. Эксперт подчеркивает, что в 70% случаев зуб остается неповрежденным, если канал был качественно очищен от бактерий. Главное условие для сохранения зуба — это качественная очистка канала и запломбирование его.

Врач также уточняет, что причиной удаления зуба после оставшегося обломка инструмента не является сам обломок, а наличие бактерий, которые могут остаться в полости канала, сообщает Газета.Ру.

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