Стоматолог Минко разъяснил, почему необходимо устанавливать имплант после удаления зуба

Стоматолог Минко из Dr. Minko Dental Clinic объясняет, что после удаления зуба необходимо немедленно установить имплант, иначе возникают серьезные последствия для здоровья.
Организм не переносит пустоту, и без импланта соседние кости начинают смещаться, нарушая зубной ряд и прикус. Отсутствие даже одного зуба увеличивает нагрузку на остальные, приводя к быстрому износу и истончению костной ткани. Кроме того, изменения в давлении на костную ткань приводят к нарушению кровообращения и возникновению проблем с деснами и кариесом.
Потеря зуба — не только эстетическая проблема, но и угроза здоровью полости рта и всего организма, влияющая на самочувствие и работоспособность. Своевременная установка импланта поможет избежать этих проблем и сэкономить время и деньги, предотвращая долгие и сложные лечения в будущем, сообщает Вечерняя Москва.
Павловский отреагировал на заявление МИДа Австралии о нечестности выборов президента РФ
Австралийский МИД заявил, что в России нет честных выборов, а также что они (выборы) не заслуживают доверия из-за репрессий в отношении оппозиции и антивоенных организаций. На это обвинение ответил посол РФ в Австралии Алексей Павловский.
Мужчина из Великобритании обнаружил рекордный золотой самородок, оцененный в 3,5 миллиона рублей
Ричард Брок, 67-летний кладоискатель из графства Сомерсет, случайно наткнулся на золотой самородок во время экспедиции в графстве Шропшир.
Врач Малышева и кардиолог Гандельман выделили новые показатели нормы артериального давления
В рамках программы "Жить здорово!" врач Елена Малышева и кардиолог Герман Гандельман презентовали новые показатели нормы артериального давления и методы его контроля.
Началась подготовка московских набережных к открытию навигации
Заместитель мэра в правительстве Москвы Петр Бирюков объявил о начале подготовки столичных набережных к открытию навигации.