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Стоматолог Минко разъяснил, почему необходимо устанавливать имплант после удаления зуба
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 13:00

Стоматолог Минко разъяснил, почему необходимо устанавливать имплант после удаления зуба

Стоматолог Минко из Dr. Minko Dental Clinic объясняет, что после удаления зуба необходимо немедленно установить имплант, иначе возникают серьезные последствия для здоровья.

Организм не переносит пустоту, и без импланта соседние кости начинают смещаться, нарушая зубной ряд и прикус. Отсутствие даже одного зуба увеличивает нагрузку на остальные, приводя к быстрому износу и истончению костной ткани. Кроме того, изменения в давлении на костную ткань приводят к нарушению кровообращения и возникновению проблем с деснами и кариесом.

Потеря зуба — не только эстетическая проблема, но и угроза здоровью полости рта и всего организма, влияющая на самочувствие и работоспособность. Своевременная установка импланта поможет избежать этих проблем и сэкономить время и деньги, предотвращая долгие и сложные лечения в будущем, сообщает Вечерняя Москва.

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