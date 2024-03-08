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Врач Лосев предупреждает о рисках, связанных с зубами мудрости
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 14:07

Врач Лосев предупреждает о рисках, связанных с зубами мудрости

Стоматолог-ортопед и имплантолог Владимир Лосев подчеркнул, что зубы мудрости могут вызвать воспаление, особенно при изменении иммунитета, например, при смене климата во время отпуска. Лосев рекомендует пациентам быть особенно бдительными в отношении зубов мудрости в таких ситуациях.

Стоматолог также предупреждает о возможных проблемах, если на соседние зубы установлены коронки, вкладки или пломбы. В таких случаях рекомендуется удаление зубов мудрости, чтобы избежать разрыва контакта между зубами и последующих проблем с пищей, что может привести к воспалению.

Он также отмечает, что зуб мудрости может привести к потере соседних зубов, особенно если между ними отсутствует костная перегородка. Это может потребовать имплантации, что делает удаление зубов мудрости в большинстве случаев более предпочтительным вариантом, сообщает Газета.Ру.

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