Врач Лосев предупреждает о рисках, связанных с зубами мудрости

Стоматолог-ортопед и имплантолог Владимир Лосев подчеркнул, что зубы мудрости могут вызвать воспаление, особенно при изменении иммунитета, например, при смене климата во время отпуска. Лосев рекомендует пациентам быть особенно бдительными в отношении зубов мудрости в таких ситуациях.

Стоматолог также предупреждает о возможных проблемах, если на соседние зубы установлены коронки, вкладки или пломбы. В таких случаях рекомендуется удаление зубов мудрости, чтобы избежать разрыва контакта между зубами и последующих проблем с пищей, что может привести к воспалению.

Он также отмечает, что зуб мудрости может привести к потере соседних зубов, особенно если между ними отсутствует костная перегородка. Это может потребовать имплантации, что делает удаление зубов мудрости в большинстве случаев более предпочтительным вариантом, сообщает Газета.Ру.