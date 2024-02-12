Ученые Омска разработали средства по предотвращению и лечению кариеса

Ученые Омского государственного медицинского университета (ОмГМУ) разработали и защитили патент на специальные гелевые составы, которые предотвращают появление кариеса.
В университете была разработана целая линейка гелевых составов, которые направлены на предотвращение кариеса и лечение его начальных проявлений. В настоящее время линейка включает в себя 10 составов, и в ближайшем будущем планируется патентовать еще один стоматологический препарат.
Как отмечает заведующая кафедрой детской стоматологии стоматологического факультета ОмГМУ Галина Скрипкина, разработанные составы представляют собой необычные зубные гели, а скорее — лечебные средства для курсового лечения, которое назначается в зависимости от состояния пациента и его возраста.
Скрипкина подчеркивает, что в разработанных препаратах совмещены различные компоненты: трехкомпонентный гель с фтором, кальцием и фосфором пригоден для использования как в домашних условиях, так и в процессе профессионального лечения у стоматолога.
Курс лечения с использованием новых препаратов проходит дважды в год и длится две-три недели. Этого достаточно для поддержания оптимального уровня минерального обмена в полости рта в течение полугода.
Ученые заявляют, что разработанные гели не только предотвращают заболевание, но и обладают лечебным эффектом. Они подчеркивают, что эффективность препаратов уже подтверждена как лабораторными, так и клиническими испытаниями.
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