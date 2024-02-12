Стоматолог Янушевич подчеркивает, что качество чистки зубов важнее количества

Важно правильно ухаживать за зубами, чтобы избежать кариеса и других проблем. Главный стоматолог Минздрава Олег Янушевич подчеркивает, что качество чистки зубов важнее количества. Он ссылается на исследование, в котором группа студентов, чистивших зубы правильно один раз в неделю, показала лучшие результаты, чем те, кто чистил их каждый день.
Янушевич советует чистить зубы не более двух раз в день и уделять особое внимание вечерней чистке, чтобы удалить налет, образовавшийся за день. Он подчеркивает важность посещения стоматолога для получения рекомендаций по правильной чистке и устранения проблемных участков.
Дополнительные средства, такие как зубные ершики и нити, могут быть полезны, но стоматолог не рекомендует использовать зубочистки. Для поддержания здоровья зубов также рекомендуется употреблять твердую пищу, такую как яблоки и морковь, которые могут механически очищать зубы, сообщает Аргументы И Факты.
Издание FT рассекретило объединение банкиров Европы
Внутри самого скрытного банковского сообщества Европы проходят одни из крупнейших финансовых сделок в мире, более резонансные, чем даже в Давосе, пишет Financial Review.
На Бали вводится налог для туристов
С 14 февраля 2024 года на острове Бали вводится новый туристический налог в размере менее десяти долларов на человека. Оплата этого налога обязательна для всех туристов и осуществляется наличными или картой Visa и Mastercard в аэропорту Денпасар или в онлайн-приложении.
Ученые Омска разработали средства по предотвращению и лечению кариеса
Ученые Омского государственного медицинского университета (ОмГМУ) разработали и защитили патент на специальные гелевые составы, которые предотвращают появление кариеса.
Эндокринолог Янг рекомендует включить в рацион корнеплоды на ужин
Вечерний рацион оказывает существенное воздействие на здоровье и вес человека.