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Стоматолог Янушевич подчеркивает, что качество чистки зубов важнее количества
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 11:06

Стоматолог Янушевич подчеркивает, что качество чистки зубов важнее количества

Важно правильно ухаживать за зубами, чтобы избежать кариеса и других проблем. Главный стоматолог Минздрава Олег Янушевич подчеркивает, что качество чистки зубов важнее количества. Он ссылается на исследование, в котором группа студентов, чистивших зубы правильно один раз в неделю, показала лучшие результаты, чем те, кто чистил их каждый день.

Янушевич советует чистить зубы не более двух раз в день и уделять особое внимание вечерней чистке, чтобы удалить налет, образовавшийся за день. Он подчеркивает важность посещения стоматолога для получения рекомендаций по правильной чистке и устранения проблемных участков.

Дополнительные средства, такие как зубные ершики и нити, могут быть полезны, но стоматолог не рекомендует использовать зубочистки. Для поддержания здоровья зубов также рекомендуется употреблять твердую пищу, такую как яблоки и морковь, которые могут механически очищать зубы, сообщает Аргументы И Факты.

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