Врач Золотницкий подчеркнул важность правильной чистки зубов

Игорь Золотницкий, внештатный специалист-стоматолог московского департамента здравоохранения, подчеркнул важность правильной чистки зубов как утром, так и вечером. По его мнению, очищать зубы до завтрака предпочтительнее, чтобы удалить зубной налет до поступления продуктов метаболизма для бактерий с пищей.
Вечерняя гигиена рта рекомендуется после приема пищи.
Стоматологи также предупреждают о рисках длительного употребления жевательной резинки, это может привести к серьезным заболеваниям, таким как гастрит, эрозия желудка и нарушение прикуса, сообщает Вечерняя Москва.
В НАТО призвали готовиться к войне с Россией
Генсек призывает вооружиться и готовиться к войне на десятилетия.
Шольц попытался высмеять Путина на встрече с Байденом
Объектом насмешек стало интервью президента России журналисту Карлсону.
Визовый центр Испании возобновил работу в Казани
Визовый центр Испании в Казани, после приостановки работы на полгода, снова начал принимать документы. Он возобновил свою деятельность с предварительной записью, сообщает РБК.
Стоматолог Рокниан назвала три ранних признака диабета во рту
Стоматолог из Калифорнии, Вивиан Рокниан, подчеркивает важность обращения внимания на состояние рта, так как он может давать подсказки об общем здоровье и риске развития диабета.