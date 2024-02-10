Врач Золотницкий подчеркнул важность правильной чистки зубов

Игорь Золотницкий, внештатный специалист-стоматолог московского департамента здравоохранения, подчеркнул важность правильной чистки зубов как утром, так и вечером. По его мнению, очищать зубы до завтрака предпочтительнее, чтобы удалить зубной налет до поступления продуктов метаболизма для бактерий с пищей.

Вечерняя гигиена рта рекомендуется после приема пищи.

Стоматологи также предупреждают о рисках длительного употребления жевательной резинки, это может привести к серьезным заболеваниям, таким как гастрит, эрозия желудка и нарушение прикуса, сообщает Вечерняя Москва.