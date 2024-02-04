Стоматолог Маслова подчеркивает признаки, указывающие на необходимость ремонта пломбы

Стоматолог-терапевт Кристина Маслова подчеркивает признаки, указывающие на необходимость ремонта пломбы, такие как застревание еды в области пломбы, воспаление и кровоточивость десен, изменение формы и цвета пломбы. Замена пломбы, по словам врача, не является сложной процедурой, и ее необходимо проводить своевременно, чтобы избежать осложнений.

Устаревшая пломба может вызвать различные проблемы, включая развитие кариеса, повреждение нерва, проблемы с височно-нижнечелюстным суставом. Эти последствия могут привести к болям, дискомфорту при еде и даже требовать сложного лечения.

Врач подчеркивает, что продолжительность службы пломбы зависит от правильного ухода за ней и полости рта. Регулярная гигиеническая процедура, правильная техника чистки зубов, использование различных средств поддержания чистоты, регулярные посещения врача-стоматолога и профессиональная гигиена считаются ключевыми факторами для поддержания долговечности зубных пломб. Также подчеркивается важность избегания травматичных ситуаций, таких как разгрызание орехов или открывание бутылок зубами, чтобы предотвратить повреждение эмали и другие проблемы, сообщает Аргументы И Факты.