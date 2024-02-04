Стоматолог Маслова подчеркивает признаки, указывающие на необходимость ремонта пломбы

Стоматолог-терапевт Кристина Маслова подчеркивает признаки, указывающие на необходимость ремонта пломбы, такие как застревание еды в области пломбы, воспаление и кровоточивость десен, изменение формы и цвета пломбы. Замена пломбы, по словам врача, не является сложной процедурой, и ее необходимо проводить своевременно, чтобы избежать осложнений.
Устаревшая пломба может вызвать различные проблемы, включая развитие кариеса, повреждение нерва, проблемы с височно-нижнечелюстным суставом. Эти последствия могут привести к болям, дискомфорту при еде и даже требовать сложного лечения.
Врач подчеркивает, что продолжительность службы пломбы зависит от правильного ухода за ней и полости рта. Регулярная гигиеническая процедура, правильная техника чистки зубов, использование различных средств поддержания чистоты, регулярные посещения врача-стоматолога и профессиональная гигиена считаются ключевыми факторами для поддержания долговечности зубных пломб. Также подчеркивается важность избегания травматичных ситуаций, таких как разгрызание орехов или открывание бутылок зубами, чтобы предотвратить повреждение эмали и другие проблемы, сообщает Аргументы И Факты.
Шведские специалисты назвали самый опасный вид кофе
Исследование Гетеборгского университета в Швеции опубликованное в журнале The European Journal of Preventive Cardiology выявило, что нефильтрованный кофе, приготовленный через френч-пресс, представляет наибольший риск для здоровья сердца.
Ученые из Калифорнийского университета объяснили происхождение пирамиды, найденной в Антарктиде
Ученые из Калифорнийского университета опровергли существование пирамиды в горах Антарктиды, представив ее как гору пирамидальной формы. Ранее появились сообщения о пирамидообразных структурах на спутниковых снимках горного массива Эллсуорт.
Гастроэнтеролог высказал мнение о воздействии молока на организм
Вопрос о том, успокаивает ли молоко желудок, рассмотрен гастроэнтерологом из клиники "Хадасса" в Международном медицинском кластере Сколково. Молоко, несмотря на свои питательные качества, может оказывать негативное воздействие на организм.
Отказ от вредных пищевых привычек становится ключевым фактором для поддержания здоровья и стройности
Вредные привычки не только способствуют набору лишнего веса, но также приводят к преждевременному старению и развитию болезней. Улучшение пищевого поведения возможно благодаря простым советам, включая ведение дневника питания, анализ которого позволяет выявить вредные привычки и оптимизировать рацион.