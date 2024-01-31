Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 01.02.2024 : 89,6678
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 01.02.2024 : 97,1149
Стоматолог Хугаева выделила последствия неправильного использования электрической зубной щетки
  1. Главная
  2. Общество
  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 20:16

Стоматолог Хугаева выделила последствия неправильного использования электрической зубной щетки

Стоматолог Людмила Хугаева отметила, что неверное положение электрической щетки во рту при чистке зубов может вызвать повреждение эмали. Рекомендуя консультацию с врачом перед приобретением устройства, она также подчеркнула, что выбор неподходящих зубных паст и препаратов также может привести к истончению эмали.

Хугаева подчеркнула важность покупки электрической щетки после консультации с гигиенистом, чтобы избежать негативных последствий, таких как повреждение эмали из-за неправильного угла наклона щетины, сообщает News.Ru.

Мир

США против уменьшения территории сектора Газа, сообщил Госдепартамент

США против уменьшения территории сектора Газа, сообщил Госдепартамент

Представитель Госдепа сообщил, что в ответ Израиль утверждал, что снос проводился на объектах, связанных с террористической деятельностью.

Читать полностью
Международный суд ООН отклонил иск Украины о дискриминации в Крыму

Международный суд ООН отклонил иск Украины о дискриминации в Крыму

Международный суд ООН отказал Украине в компенсациях по иску о дискриминации крымских татар и украинцев в Крыму.

Читать полностью

Общество

Врачи предоставили рекомендации, как переносить магнитные бури людям, страдающим от гипертонии

Врачи предоставили рекомендации, как переносить магнитные бури людям, страдающим от гипертонии

Специалисты подчеркивают, что хотя некоторые люди могут быть более чувствительны к природным явлениям, само воздействие магнитных бурь не является чрезмерно опасным благодаря защитному слою планеты. Группа риска включает людей с сердечно-сосудистыми проблемами, пожилых, беременных, детей младшего возраста и детей до года.

Читать полностью
Сибирские ученые успешно вывели табак со значительным снижением содержания никотина

Сибирские ученые успешно вывели табак со значительным снижением содержания никотина

Этот научный прорыв был достигнут с использованием мультиплексного редактирования генома, что позволило одновременно модифицировать несколько генов. Работа велась несколько лет с применением метода биобаллистики для создания генетически стабильных линий табака с выключенными генами, контролирующими вторичный метаболизм и выработку никотина.

Читать полностью

Новости