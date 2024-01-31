Стоматолог Хугаева выделила последствия неправильного использования электрической зубной щетки

Стоматолог Людмила Хугаева отметила, что неверное положение электрической щетки во рту при чистке зубов может вызвать повреждение эмали. Рекомендуя консультацию с врачом перед приобретением устройства, она также подчеркнула, что выбор неподходящих зубных паст и препаратов также может привести к истончению эмали.

Хугаева подчеркнула важность покупки электрической щетки после консультации с гигиенистом, чтобы избежать негативных последствий, таких как повреждение эмали из-за неправильного угла наклона щетины, сообщает News.Ru.