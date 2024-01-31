Стоматолог Антипенко выделил продукты, которые могут помочь сохранить здоровье зубов

Врач-стоматолог Алексей Антипенко подчеркнул важность правильного питания для поддержания здоровья зубов и предотвращения необходимости лечения. Он выделил несколько групп продуктов, способствующих укреплению зубной эмали и общему здоровью ротовой полости. Врач рекомендует включать в рацион мясо, особенно курятину и рыбу, как источники животного белка, необходимого для зубов. Молочные продукты, такие как творог, молоко и сыр, также играют важную роль, при условии умеренного потребления йогуртов с низким содержанием сахара.

Он также подчеркнул значение фруктов и овощей в рационе, призывая к умеренному потреблению, чтобы избежать вредного воздействия пищевых кислот на зубную эмаль. Алексей Антипенко подсказывает, что активное жевание мяса и фруктов, а также прополаскивание рта водой после употребления яблок, способствует поддержанию здоровья зубов. Он также предупреждает, что важно осторожно относиться к кашам и картофелю, так как они могут прилипать к зубам, что требует своевременного использования зубной щетки для предотвращения зубного камня и последующих проблем, сообщает ФедералПресс.