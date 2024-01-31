Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 01.02.2024 : 89,6678
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 01.02.2024 : 97,1149
Стоматолог Антипенко выделил продукты, которые могут помочь сохранить здоровье зубов
  1. Главная
  2. Общество
  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 17:33

Стоматолог Антипенко выделил продукты, которые могут помочь сохранить здоровье зубов

Врач-стоматолог Алексей Антипенко подчеркнул важность правильного питания для поддержания здоровья зубов и предотвращения необходимости лечения. Он выделил несколько групп продуктов, способствующих укреплению зубной эмали и общему здоровью ротовой полости. Врач рекомендует включать в рацион мясо, особенно курятину и рыбу, как источники животного белка, необходимого для зубов. Молочные продукты, такие как творог, молоко и сыр, также играют важную роль, при условии умеренного потребления йогуртов с низким содержанием сахара.

Он также подчеркнул значение фруктов и овощей в рационе, призывая к умеренному потреблению, чтобы избежать вредного воздействия пищевых кислот на зубную эмаль. Алексей Антипенко подсказывает, что активное жевание мяса и фруктов, а также прополаскивание рта водой после употребления яблок, способствует поддержанию здоровья зубов. Он также предупреждает, что важно осторожно относиться к кашам и картофелю, так как они могут прилипать к зубам, что требует своевременного использования зубной щетки для предотвращения зубного камня и последующих проблем, сообщает ФедералПресс.

Мир

Шведские ученые назвали простой способ снизить риск развития рака простаты

Шведские ученые назвали простой способ снизить риск развития рака простаты

В исследовании, опубликованном в British Journal of Sports Medicine (BJSM), ученые из Шведского государственного института физической культуры и спорта выяснили, что повышение кардиореспираторной активности у мужчин связано с уменьшением риска развития рака простаты.

Читать полностью
Эксперты предполагают, что обнаружили обломки самолета пилота Эрхарт в Тихом океане

Эксперты предполагают, что обнаружили обломки самолета пилота Эрхарт в Тихом океане

Американские подводные исследователи компании Deep Sea Vision сообщили о предполагаемом обнаружении обломков самолета летчицы Амелии Эрхарт, пропавшей без вести в 1937 году во время кругосветного полета на самолете Lockheed Electra.

Читать полностью

Общество

HeadHunter представил свой годовой

HeadHunter представил свой годовой "Рейтинг работодателей России" за 2023 год

В "Рейтинге работодателей России" за 2023 год Альфа-банк занял первое место среди крупных компаний. Исследование осуществлялось путем опросов и тестирования HR-специалистов, сотрудников и соискателей.

Читать полностью
Российские ученые разработали новый метод защиты картофеля от опасного заболевания

Российские ученые разработали новый метод защиты картофеля от опасного заболевания

Российские ученые из Томского государственного университета, Новосибирского государственного аграрного университета и Института химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН представили новый метод защиты картофеля от черной парши, опасного заболевания.

Читать полностью

Новости