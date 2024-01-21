Ученые из Университета Плимута представили новую технологию, направленную на стимуляцию регенерации зубов

Используя лазерные импульсы, ученые активировали стволовые клетки, ответственные за восстановление зубной ткани, путем воздействия на молекулу Dlk1. Эксперименты на грызунах показали, что Dlk1 способствует восстановлению пульпы и дентина.

Несмотря на обещающие результаты, для полноценной интеграции технологии в клиническую практику необходимо провести дополнительные тесты и исследования. Однако эти открытия открывают новые перспективы в стоматологии и, возможно, приведут к разработке более эффективных и безопасных методов восстановления зубов, сообщает МедиаПоток.