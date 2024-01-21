Ученые из Университета Плимута представили новую технологию, направленную на стимуляцию регенерации зубов

Используя лазерные импульсы, ученые активировали стволовые клетки, ответственные за восстановление зубной ткани, путем воздействия на молекулу Dlk1. Эксперименты на грызунах показали, что Dlk1 способствует восстановлению пульпы и дентина.
Несмотря на обещающие результаты, для полноценной интеграции технологии в клиническую практику необходимо провести дополнительные тесты и исследования. Однако эти открытия открывают новые перспективы в стоматологии и, возможно, приведут к разработке более эффективных и безопасных методов восстановления зубов, сообщает МедиаПоток.
Новое исследование предупреждает о потенциальной глобальной катастрофе, связанной с таянием ледяного покрова Гренландии
Полное исчезновение льда Гренландии может вызвать повышение уровня моря на 7,4 метра, что имеет катастрофические последствия для прибрежных городов по всему миру.
Итальянские ученые обнаружили древние военные укрепления
В Италии под деревней бронзового века ученые обнаружили древние военные укрепления, которые долгие годы оставались неизвестными. Исследование, опубликованное в ScienceDirect, раскрывает, что это древнее поселение на острове около Сицилии Устика выделяется "упорядоченным городским планом" и включает в себя хижины и узкие дороги.
Ученые представили простой способ улучшения памяти
В исследовании, опубликованном в American Journal of Clinical Nutrition, ученые представили простой способ улучшения памяти и замедления процесса когнитивного старения мозга с использованием поливитаминных добавок.
Временная ремиссия диабета и потеря веса существенно снижают риски сердечно-сосудистых заболеваний
Недавнее исследование, опубликованное в Diabetologia, пересмотрело данные исследования Look AHEAD, проведенного с 2001 по 2016 год, включающего более 4000 пациентов с диабетом 2 типа и избыточным весом.