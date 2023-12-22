Российские ученые представили новое средство для лечения пародонтита

В России представлено новое средство для лечения пародонтита, разработанное учеными Саратовского медицинского университета. Новая формула основана на альгинатном геле с таниновой кислотой и наночастицами серебра. Согласно ВОЗ, каждый второй житель развитых стран сталкивается с воспалительными процессами в полости рта, при этом пародонтит считается наиболее распространенным заболеванием после кариеса.
Саратовские ученые подтвердили эффективность геля через эксперименты на животных. Исследование показало, что загрузка таниновой кислоты в микрокапсулы увеличивает эффективность геля не только в снижении местных воспалений в парадонте, но также в коррекции системных нарушений функций эндотелия. Экспериментальные результаты также указывают на снижение концентрации веществ-маркеров поражения сосудов в кровотоке животных после применения геля.
Соавтор исследования, Алексей Иванов, подчеркнул, что успешные эксперименты создают надежду на перспективы лечения пародонтоза, сообщает Involta.
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