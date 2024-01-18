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Российская компания представила инновационную батарею для общественного электротранспорта
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 20:53

Российская компания представила инновационную батарею для общественного электротранспорта

Российская компания "Системы Автономной Энергии" (САЭ) представила инновационную батарею под названием "Дзета" для общественного электротранспорта. Эта отечественная разработка выделяется своими характеристиками, превосходя большинство зарубежных аналогов. Применение новых технологий и композитных материалов в производстве "Дзеты" позволило снизить массу аккумулятора при сохранении высокой плотности энергии.

Согласно информации от производителя, "Дзета" способна значительно уменьшить массу электробусов в Москве на 300-400 кг, что открывает возможность увеличения пассажировместимости или пробега на 40-50% при сопоставимой массе. Батареи будут протестированы на электробусах e-CityMax 9. Отмечается, что один блок "Дзеты" может быть достаточен для работы электротранспорта с небольшим автономным ходом, в то время как 2-3 блока обеспечат оптимальную работу в электробусах с быстрым зарядом.

Компания также подчеркивает особое внимание к пожарной безопасности в процессе разработки "Дзеты", сообщает Аргументы И Факты.

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