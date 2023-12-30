В России создана технология, увеличивающая срок службы автодеталей в 10 раз

Ученые предлагают применять сверхтвердые керамические покрытия для снижения трения и износа оборудования в автомобилях. Исследования показали, что такие покрытия делают детали более устойчивыми в аварийных ситуациях, а их срок службы увеличивается в 10 раз.
Модификация висмутом стали также демонстрирует устойчивость к трению и износу. Ученые разработали лабораторный стенд для моделирования условий работы подшипникового узла турбокомпрессора, подтверждая эффективность технологии.
Предложенный метод нанесения покрытий обещает значительное улучшение свойств материалов с простотой и экономичностью в применении, сообщает ТАСС.
Индийские ученые обнаружили ключевой механизм скрытого туберкулеза
Ученые Индийского института науки обнаружили ключевой механизм скрытого туберкулеза, инфекционного заболевания, вызванного микобактериями группы Mycobacterium Tuberculosis (Mtb). Результаты исследования, опубликованные в Science Advances, раскрывают, как Mtb может долговременно выживать в организме, оставаясь невидимым для иммунной системы десятилетиями.
В Аргентине зафиксирован первый случай заражения человека западным лошадиным энцефалитом с 1996 года
ВОЗ сообщает, что речь идет о редком вирусном заболевании, передающемся комарами, и группа риска включает людей, участвующих в мероприятиях на свежем воздухе в эндемичных районах или там, где активны вспышки заболеваний среди животных.
В процессорах iPhone выявлена критическая уязвимость
В процессорах iPhone выявлена критическая уязвимость с кодом CVE-2023-38606, представляющая собой неиспользуемую аппаратную функцию, вероятно, предназначенную для тестирования или отладки. Обнаружение произошло благодаря исследованиям "Лаборатории Касперского".
Создана технология беспроводной связи через видимый свет
Ученые из Южной Кореи, представляющие Пхонханский университет науки и технологий, разработали метод передачи данных через видимый свет.