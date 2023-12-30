В России создана технология, увеличивающая срок службы автодеталей в 10 раз

Ученые предлагают применять сверхтвердые керамические покрытия для снижения трения и износа оборудования в автомобилях. Исследования показали, что такие покрытия делают детали более устойчивыми в аварийных ситуациях, а их срок службы увеличивается в 10 раз.

Модификация висмутом стали также демонстрирует устойчивость к трению и износу. Ученые разработали лабораторный стенд для моделирования условий работы подшипникового узла турбокомпрессора, подтверждая эффективность технологии.

Предложенный метод нанесения покрытий обещает значительное улучшение свойств материалов с простотой и экономичностью в применении, сообщает ТАСС.