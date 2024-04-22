Внедрение технологий на основе искусственного интеллекта (ИИ) в X5 Group, ведущую российскую розничную компанию, привело к значительному увеличению выручки и снижению расходов. По оценкам управляющего директора X5 Tech Антона Мироненкова в 2023 году использование ИИ добавило в компанию 5 миллиардов рублей, с эффектом, который может продолжиться и в 2024 году, принеся ещё несколько миллиардов рублей.
В розничном секторе ИИ применяется на всех этапах бизнес-процессов, включая закупку, логистику, маркетинг и управление магазинами. Например, благодаря использованию искусственного интеллекта удалось снизить списание продуктов на 2%, увеличить выручку на 1% и оптимизировать запасы товара по всей цепочке поставок.
X5 Tech разработала платформу X5 Gen AI для применения генеративных нейросетей в повседневных процессах, таких как виртуальные помощники, анализ данных и генерация должностных инструкций. Мироненков также подчеркнул важность использования данных и аналитики для развития бизнеса.
Начиная с 2017–2018 годов, многие крупные компании внедряют концепцию data-driven, что позволяет повысить эффективность и прибыльность бизнеса. В этом контексте, использование генеративного ИИ становится популярным направлением, привносящим положительный экономический эффект, даже в области бизнес-процессов, таких как управление транспортом и мониторинг товарного ассортимента, сообщает ТАСС.
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