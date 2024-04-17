Главный экономист Trafigura предсказывает, что к 2030 году дополнительно потребуется миллион тонн меди для центров обработки данных и систем ИИ.
Этот рост спроса усугубит уже существующий прогнозируемый дефицит меди к 2030 году в 4-5 миллионов тонн. Мировая потребность в меди в этом году оценивается в 26 миллионов тонн, а дефицит может превысить 100 тысяч тонн к 2025 году. Китай, крупнейший производитель и потребитель меди, играет ключевую роль в этой динамике, также являясь основным поставщиком других материалов для возобновляемой энергетики, сообщает Osp.Ru.
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