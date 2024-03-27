В древнем городе Тлателолко ученые обнаружили следы развитых технологий

В результате спасательных археологических раскопок в древнем городе Тлателолко, проведенных сотрудниками Национального института антропологии и истории Мексики, были обнаружены следы высокотехнологичной водной системы, построенной с большим мастерством. Раскопки выявили культурные слои практически всех исторических эпох, но наибольшее внимание привлекли сети каналов и пирсов, свидетельствующие о том, что город мог быть озерным и построенным на воде.
Самыми выдающимися элементами доиспанского периода оказались обнаруженный пирс и гидравлические сети, состоящие из каналов разных размеров. Ученые отмечают высокий технический уровень этих сооружений, сравнимый с передовыми технологиями того времени в Европе. Строительство каналов и резервуаров для хранения воды осуществлялось с использованием крупных обработанных камней.
Однако, несмотря на передовые технологии, город столкнулся с невзгодами, такими как наводнения и эпидемии, что привело к значительному сокращению численности населения. Исследование окраин города позволяет ученым понять жизнь в Тлателолко с его сложной гидравлической системой, сообщает Российская Газета.
Исследование британских ученых выявило неожиданный эффект от магнитов на холодильнике, привезенных из поездок
Опубликованные результаты исследования показывают, что магниты на холодильнике становятся значимым источником приятных воспоминаний, помогая людям переживать заново радостные моменты от поездок.
В Vogue объявили джинсовый плащ новым трендом весны 2024 года
Ведущие модные редакторы, включая французскую версию Vogue, выделили джинсовый плащ как один из самых актуальных предметов гардероба, привлекая внимание ценителей моды по всему миру.
В ходе недавнего исследования ученые обнаружили увеличение объема мозга у людей в течение XX века
С использованием магнитно-резонансной томографии головного мозга и анализа данных Фрамингемского исследования сердца, начатого в 1948 году, ученые обнаружили, что мозг людей, рожденных в 1970-е годы, имел на 6,6% больший объем и на 15% большую площадь поверхности по сравнению с теми, что родились в 1930-е годы.
Исследование ученых подтвердило, что шпинат обладает значительными преимуществами для здоровья
Шпинат способен снижать воспаление в организме и замедлять процесс старения на клеточном уровне.