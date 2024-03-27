В древнем городе Тлателолко ученые обнаружили следы развитых технологий

В результате спасательных археологических раскопок в древнем городе Тлателолко, проведенных сотрудниками Национального института антропологии и истории Мексики, были обнаружены следы высокотехнологичной водной системы, построенной с большим мастерством. Раскопки выявили культурные слои практически всех исторических эпох, но наибольшее внимание привлекли сети каналов и пирсов, свидетельствующие о том, что город мог быть озерным и построенным на воде.

Самыми выдающимися элементами доиспанского периода оказались обнаруженный пирс и гидравлические сети, состоящие из каналов разных размеров. Ученые отмечают высокий технический уровень этих сооружений, сравнимый с передовыми технологиями того времени в Европе. Строительство каналов и резервуаров для хранения воды осуществлялось с использованием крупных обработанных камней.

Однако, несмотря на передовые технологии, город столкнулся с невзгодами, такими как наводнения и эпидемии, что привело к значительному сокращению численности населения. Исследование окраин города позволяет ученым понять жизнь в Тлателолко с его сложной гидравлической системой, сообщает Российская Газета.