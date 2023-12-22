Ученые выяснили, что запах женских слез снижает агрессивное поведение мужчин

Новое исследование в журнале PLOS Biology выявило, что запах женских слез способен снизить агрессивное поведение мужчин. Исследование, проведенное Шани Агроном из Института науки Вейцмана в Израиле, выявило, что запах слез приводит к уменьшению активности мозга, ответственной за агрессию, что приводит к более спокойному поведению.
Мужская агрессия у грызунов также блокируется при запахе женских слез, что поддерживает идею социальной хемосигнализации.
В эксперименте с мужчинами, игравшими в агрессивную игру, запах эмоциональных слез уменьшил месть более чем на 40%. МРТ-сканер выявил активность определенных участков мозга, связанных с агрессией, которые становились менее активными при вдыхании запаха слез, сообщает Planet Today.
Эти результаты подтверждают связь между слезами, активностью мозга и агрессивным поведением, подчеркивая роль социальной хемосигнализации в человеческой агрессии. Авторы отмечают, что человеческие слезы содержат химический сигнал, аналогичный тому, который обнаружен у мышей, что противоречит представлению об уникальности эмоциональных слез у человека.
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