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Диетолог Лазуренко опровергла распространенное заблуждение о чае как о средстве для снижения веса
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 13:30

Диетолог Лазуренко опровергла распространенное заблуждение о чае как о средстве для снижения веса

Чай не является панацеей для снижения веса, и его воздействие на жировые клетки является мифом, по словам врача Натальи Лазуренко. Она указала на наличие множества полезных компонентов в напитке и подчеркнула, что чай может способствовать похудению только в сочетании с физической активностью, сообщает News. Ru.

Несмотря на уникальность чая как продукта питания, он сам по себе не влияет на уменьшение жировых клеток и не может быть основой для снижения веса. Лазуренко отметила, что так называемая чайная диета — это миф и способ обмана людей с лишним весом. Однако адекватное включение чая в диету вместе с регулярными тренировками может способствовать похудению.

Диетолог также упомянула, что чай богат витаминами группы B, микроэлементами и специфическими соединениями, влияющими на организм. Среди них — кофеин, стимулирующий центральную нервную систему и дарящий энергию, а также катехины и полифенолы, способствующие детоксикации и выводу токсинов.

Влияние чая на общий метаболизм может ускорить обмен веществ, что особенно важно для процесса снижения веса, заключила специалист.

Фото: commons.wikimedia.org/Difference engine (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)

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