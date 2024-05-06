Чай не является панацеей для снижения веса, и его воздействие на жировые клетки является мифом, по словам врача Натальи Лазуренко. Она указала на наличие множества полезных компонентов в напитке и подчеркнула, что чай может способствовать похудению только в сочетании с физической активностью, сообщает News. Ru.
Несмотря на уникальность чая как продукта питания, он сам по себе не влияет на уменьшение жировых клеток и не может быть основой для снижения веса. Лазуренко отметила, что так называемая чайная диета — это миф и способ обмана людей с лишним весом. Однако адекватное включение чая в диету вместе с регулярными тренировками может способствовать похудению.
Диетолог также упомянула, что чай богат витаминами группы B, микроэлементами и специфическими соединениями, влияющими на организм. Среди них — кофеин, стимулирующий центральную нервную систему и дарящий энергию, а также катехины и полифенолы, способствующие детоксикации и выводу токсинов.
Влияние чая на общий метаболизм может ускорить обмен веществ, что особенно важно для процесса снижения веса, заключила специалист.
Фото: commons.wikimedia.org/Difference engine (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
Сикорский назвал польского судью Шмидта предателем за то, что тот попросил политического убежища у Белоруссии
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский раскритиковал польского судью Томаша Шмидта за то, что тот попросил политического убежища в Белорусии. Сикорский назвал Шмидта предателем.
Режим Зеленского рухнет после саммита в Швейцарии
Провал встречи по Украине в Швейцарии может стоить всего режиму Владимира Зеленского, оценил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.
Британский специалист Спектор сообщил, что кофе без кофеина содержит много клетчатки
Согласно заявлению британского специалиста по эпидемиологии и здоровому питанию Тима Спектора, кофе без кофеина является богатым источником клетчатки, что играет важную роль для пищеварения и общего самочувствия.
Эксперты "Автотеки" выделили автомобили, которые редко продают россияне
Эксперты сервиса "Автотека" определили топ-5 автомобилей, с которыми россияне редко расстаются. Лидером стала Honda Freed, выпускаемая с 2008 года, особенно популярная среди владельцев с 70% машин, имеющих одного владельца.