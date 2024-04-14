Ученые из Университета Джорджии в США провели исследования антивирусных свойств различных сортов чая против коронавируса SARS-CoV-2 в слюне. В эксперименте было протестировано 24 сорта чая на их способность нейтрализовать вирус при употреблении внутрь и полоскании горла. Отмечено, что пять сортов чая — малиновый зингер, эвкалиптовая мята, мятная смесь, зеленый и черный — проявили наилучшую эффективность, уменьшив уровень вируса на 96% в течение 10 секунд пребывания в рту.

Исследователи ассоциируют данное антивирусное действие с наличием полифенолов в чае. Особенно выделяется черный чай, который уменьшил уровень вируса на 99,9% в слюне за 10 секунд.

Эксперимент также подтвердил, что чай может иметь профилактический эффект, хотя он немного менее выражен. Результаты исследования опубликованы в журнале Food and Environmental Virology.

Исследователи считают, что быстрое применение чая в домашних условиях, как напитка или для полоскания горла, может снизить инфекционную нагрузку SARS-CoV-2 во рту и смягчить инфекцию слизистой оболочки полости рта.

Врачи рекомендуют использовать чай без добавления молока и сахара, настаивая его в течение 10 минут. Полоскание горла чаем показало снижение уровня вируса на 99,9% в течение 10 секунд. Эти результаты могут подтвердить антивирусное действие чая не только против коронавируса, но, возможно, и других ОРВИ, сообщает Doctorpiter.Ru.