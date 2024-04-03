Врач Антюфеева предупредила о потенциальном вреде чая

Врач-гастроэнтеролог Валерия Антюфеева посоветовала употреблять чай с осторожностью, обращая внимание на его потенциальный вред для определенных категорий людей.

Чай, содержащий танины, может снизить усвоение железа из пищи, особенно у тех, кто страдает дефицитом железа или следует вегетарианской диете. Врач рекомендует ограничить употребление чая до трех чашек в день для минимизации риска.

Кроме того, кофеин в чае может усилить тревогу и стресс, особенно у людей с тревожно-депрессивным расстройством. Однако умеренное потребление кофеина, не превышающее 200 мг в день, не вызывает значительной тревожности.

Для людей с функциональной диспепсией, избыточное употребление чая может вызвать тошноту и боль в желудке, особенно при питье натощак. Врач рекомендует добавить немного молока в чай или употребить небольшое количество пищи для смягчения этих симптомов.

Беременные женщины также должны быть осторожны в потреблении чая из-за его содержания кофеина, который может вызвать осложнения беременности. Рекомендуется не превышать дневную норму в 200 мг и проконсультироваться с врачом, учитывая индивидуальные особенности организма.

Врач предупреждает, что не все травяные чаи безопасны для беременных женщин и рекомендует проконсультироваться со специалистом при сомнениях, сообщает Газета.Ру.