Врач Антюфеева предупредила о потенциальном вреде чая

Врач-гастроэнтеролог Валерия Антюфеева посоветовала употреблять чай с осторожностью, обращая внимание на его потенциальный вред для определенных категорий людей.
Чай, содержащий танины, может снизить усвоение железа из пищи, особенно у тех, кто страдает дефицитом железа или следует вегетарианской диете. Врач рекомендует ограничить употребление чая до трех чашек в день для минимизации риска.
Кроме того, кофеин в чае может усилить тревогу и стресс, особенно у людей с тревожно-депрессивным расстройством. Однако умеренное потребление кофеина, не превышающее 200 мг в день, не вызывает значительной тревожности.
Для людей с функциональной диспепсией, избыточное употребление чая может вызвать тошноту и боль в желудке, особенно при питье натощак. Врач рекомендует добавить немного молока в чай или употребить небольшое количество пищи для смягчения этих симптомов.
Беременные женщины также должны быть осторожны в потреблении чая из-за его содержания кофеина, который может вызвать осложнения беременности. Рекомендуется не превышать дневную норму в 200 мг и проконсультироваться с врачом, учитывая индивидуальные особенности организма.
Врач предупреждает, что не все травяные чаи безопасны для беременных женщин и рекомендует проконсультироваться со специалистом при сомнениях, сообщает Газета.Ру.
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