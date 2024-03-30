Ученые обнаружили источник полезных липидов в травяных чаях

Японские ученые из Университета Хоккайдо провели исследование, в котором они идентифицировали полезные липиды в четырех видах травяного чая. Липиды включают разнообразную группу жиров и масел, которые были проанализированы из настоев хауттюйнии сердцевидной, японского бамбука кумазаса, полевого хвоща и японской полыни — напитков, используемых в японской традиционной медицине.

Используя современные аналитические методы, такие как жидкостная хроматография и масс-спектрометрия с линейной ионной и орбитальной ловушками, ученые выявили значительные различия в липидах между четырьмя типами чая. В частности, были обнаружены эфиры гидроксижирных кислот с короткой цепью жирных кислот (SFAHFA), которые ранее не были обнаружены в растениях. Эти липиды, а также другие, такие как α-линоленовая кислота и арахидоновая кислота, обладают потенциальными противовоспалительными свойствами и могут быть важными для поддержания здоровья кишечника.

Дальнейшие исследования будут направлены на оценку липидов в большом количестве видов травяного чая, чтобы расширить наши знания о потенциальных преимуществах их потребления, сообщает Газета.Ру.