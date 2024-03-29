Британский эксперт Бонд выделил самый полезный для здоровья чай

Британский эксперт Тим Бонд провел исследование различных видов чая и выявил, что молочный улун обладает наибольшей пищевой ценностью и полезен для здоровья человеческого организма. Специалист рекомендует употреблять молочный улун с кипяченой водой температурой 80-85 градусов, чтобы сохранить максимальное количество антиоксидантов, борющихся с раковыми клетками и поддерживающих здоровье сердца, сосудов, мозга, пищеварения и нервной системы.

Однако следует употреблять чай в умеренных количествах, ограничиваясь парой чашек в день, так как избыток может быть вреден.

Другие исследования также показали, что употребление трех чашек чая в день связано со снижением риска развития диабета на 16%. Полифенолы чая способствуют сжиганию жира и оказывают положительное воздействие на кишечные бактерии, регулирующие аппетит. Вместе с употреблением чая, Бонд рекомендует пересмотреть рацион питания и привычки, исключив из них вредные продукты, сообщает МедиаПоток.