Гастроэнтеролог Кашух опровергла распространенный миф о вреде чая из чайника с накипью

Накипь, состоящая в основном из кальция, не оказывает негативного воздействия на здоровье. Кальций необходим для крепости костей и зубов, а также для нормального функционирования сердца и нервной системы. Лишь небольшая часть кальция выводится через почки, и концентрация кальция в накипи недостаточна для образования камней. Более серьезной опасностью для организма является необдуманный прием биоактивных добавок, таких как витамин D, который требует контроля врача, сообщает Москва24.
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Российская компания True Gamers планирует создать первый в мире киберспортивный остров в ОАЭ
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