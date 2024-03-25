Гастроэнтеролог Кашух опровергла распространенный миф о вреде чая из чайника с накипью

Накипь, состоящая в основном из кальция, не оказывает негативного воздействия на здоровье. Кальций необходим для крепости костей и зубов, а также для нормального функционирования сердца и нервной системы. Лишь небольшая часть кальция выводится через почки, и концентрация кальция в накипи недостаточна для образования камней. Более серьезной опасностью для организма является необдуманный прием биоактивных добавок, таких как витамин D, который требует контроля врача, сообщает Москва24.