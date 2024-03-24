Диетолог Соломатина раскрыла удивительные свойства чая каркаде

Диетолог Елена Соломатина подчеркнула, что чай каркаде, известный также как суданская роза, богат витамином С, антиоксидантами и другими полезными веществами. Каркаде способствует профилактике атеросклероза, улучшает состояние сосудов, снижает уровень холестерина и ускоряет метаболизм.
Он также оказывает благоприятное воздействие на печень, желчеотток, лимфоотток и иммунную систему. Очищая организм и выводя токсины, каркаде помогает при похудении и во время простуды.
Однако диетолог предостерегла, что каркаде следует избегать людям с заболеваниями ЖКТ, камнями в желчном и мочевом пузыре, а также при низком артериальном давлении.
Соломатина рекомендует употреблять от двух до четырех чашек каркаде в день, но при этом важно следить за реакцией организма, сообщает Вечерняя Москва.
Исследование голландских и британских ученых подтвердило, что употребление кофе снижает риск рецидива рака кишечника
Люди, страдающие от рака кишечника и употребляющие от двух до четырех чашек кофе в день, имеют меньше шансов столкнуться с возвращением болезни, а также у них заметно снижается вероятность умереть от других причин.
Google выпустила Android 15 Developer Preview (DP) 2, включающее поддержку спутниковой связи
Обновление позволяет приложениям определять использование спутникового подключения и предоставляет функциональность для отправки СМС и ММС через спутниковую связь.
GAC Motor планирует ввести на российский рынок автомобили под брендом Aion
Электромобили будут представлены под суббрендом Aion, включая модели Aion S, Aion ES, Aion Y Plus, Aion LX и Anion.
Ученые обнаружили способ диагностировать рак по выдыхаемому воздуху
Исследователи из лаборатории сорбционных процессов Института физической химии и электрохимии имени А. Н. Фрумкина РАН разработали метод диагностики заболеваний на основе анализа состава выдыхаемого человеком воздуха.