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Диетолог Соломатина раскрыла удивительные свойства чая каркаде
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 19:39

Диетолог Соломатина раскрыла удивительные свойства чая каркаде

Диетолог Елена Соломатина подчеркнула, что чай каркаде, известный также как суданская роза, богат витамином С, антиоксидантами и другими полезными веществами. Каркаде способствует профилактике атеросклероза, улучшает состояние сосудов, снижает уровень холестерина и ускоряет метаболизм.

Он также оказывает благоприятное воздействие на печень, желчеотток, лимфоотток и иммунную систему. Очищая организм и выводя токсины, каркаде помогает при похудении и во время простуды.

Однако диетолог предостерегла, что каркаде следует избегать людям с заболеваниями ЖКТ, камнями в желчном и мочевом пузыре, а также при низком артериальном давлении.

Соломатина рекомендует употреблять от двух до четырех чашек каркаде в день, но при этом важно следить за реакцией организма, сообщает Вечерняя Москва.

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