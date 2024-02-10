Врач Сюрашкина поделилась информацией о ценности липового чая и мёда

Липа, благодаря эфирным маслам, обладает успокаивающим эффектом, что находит применение в медицине для улучшения сна и снятия тревожности. В косметологии липовый настой используется для очищения кожи и придания ей здорового сияния.

Липовый чай и мёд также эффективны в облегчении кашля за счет противовоспалительного действия.

Тем не менее, прежде чем использовать их при заболеваниях, важно учитывать противопоказания, такие как аллергия или диабет, и проконсультироваться со специалистом, сообщает Techno DZen.