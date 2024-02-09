Китайские ученые сообщают о пользе чая

Недавнее исследование, проведенное специалистами из Сычуаньского университета в Чэнду, подтвердило, что употребление обычного чая помогает замедлить процессы биологического старения. Исследование включало анализ более 8000 жителей Китая и 6000 британцев в течение двух лет.

Эксперты отслеживали различные показатели здоровья, такие как артериальное давление, уровень холестерина и процентное содержание жира в организме, чтобы вычислить биологический возраст участников. Они пришли к выводу, что регулярное употребление чая способно замедлить процессы старения благодаря действию полифенолов, биологически активных веществ, содержащихся в чайном листе.

Оптимальная дозировка целебного напитка составляет три чашки в день, а при большем количестве возможны негативные последствия из-за возбуждающего действия на нервную систему, сообщает Planet Today.