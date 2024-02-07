Эксперты напоминают о полезных свойствах черного чая для гипотоников

Черный чай является неотъемлемой частью жизни большинства россиян, обладая рядом полезных свойств. Одним из них является способность повышать давление, что делает его важным напитком для гипотоников.

Эксперты отмечают, что кофеин в черном чае стимулирует работу головного мозга, расширяет сосуды и восстанавливает давление. Рекомендуется употреблять крепкий черный чай с сахаром каждые 4-5 часов при низком давлении. Добавление сахара в чай закрепляет его эффект. Кроме того, во время чаепития можно употребить черный шоколад для дополнительного повышения давления за счет увеличения нагрузки на пищеварительную систему и роста тонуса сосудов, сообщает ФедералПресс.