Эксперты напоминают о полезных свойствах черного чая для гипотоников

Черный чай является неотъемлемой частью жизни большинства россиян, обладая рядом полезных свойств. Одним из них является способность повышать давление, что делает его важным напитком для гипотоников.
Эксперты отмечают, что кофеин в черном чае стимулирует работу головного мозга, расширяет сосуды и восстанавливает давление. Рекомендуется употреблять крепкий черный чай с сахаром каждые 4-5 часов при низком давлении. Добавление сахара в чай закрепляет его эффект. Кроме того, во время чаепития можно употребить черный шоколад для дополнительного повышения давления за счет увеличения нагрузки на пищеварительную систему и роста тонуса сосудов, сообщает ФедералПресс.
Касатки во льдах Японии вероятно спаслись сами
Дюжина касаток с детенышами попала в ледяную полынью в японских водах и стала в центре внимания СМИ всего мира.
Конгрессмены США оказались против помощи Израилю без Украины
Законопроект о помощи Израилю без средств для Киева не нашел поддержки в палате представителей США.
Врач Соломатина предупредила об опасностях бесконтрольного приема обезболивающих препаратов
Врач-терапевт Елена Соломатина подчеркнула, что постоянное употребление таких средств может привести к развитию лекарственно-зависимого типа боли, что представляет серьезную угрозу для здоровья.
Врачи сообщили, как можно проверить свое здоровье на лестнице
Согласно объяснению врачей, некоторые заболевания, такие как травма мениска или сердечная недостаточность, могут быть диагностированы с помощью этого "лестничного" теста.