Россиянам рассказали о свойствах зеленого чая и его воздействии на организм человека

В напитке присутствует мощный антиоксидант EGCG, снижающий риск онкологии и деменции, а также обладающий антимикробным и иммуностимулирующим эффектом. Зеленый чай может быть полезен для получения аминокислот, витаминов и флавоноидов, а также для охлаждения в жару и умеренного приема кофеина.
Однако стоит быть осторожным с уровнем давления, поскольку теин в составе чая может поднимать его. Рекомендации включают умеренное употребление для гипертоников (не более двух чашек до обеда) и предпочтительное употребление в горячем виде для гипотоников. Важно также контролировать степень заваривания чая, чтобы избежать его сильного настаивания, сообщает МедиаПоток.
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