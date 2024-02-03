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Врач Нетесова сообщает об опасности чая из пакетиков
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 13:48

Врач Нетесова сообщает об опасности чая из пакетиков

Врач-диетолог Наталья Нетесова провела исследование, выявив наличие более 10 миллиардов частиц микропластика в чае из пакетика, что превышает предыдущие оценки. Эти частицы попадают в организм человека при заваривании чая всего лишь пять минут.

Беспокойство вызывает тот факт, что микропластик проникает в пищевую цепочку через рыбу, потребление продуктов из океана и водопроводную воду. Нетесова подчеркивает, что последствия воздействия микропластика на здоровье человека еще недостаточно изучены, призывая к более тщательным исследованиям.

Это открытие подчеркивает важность осведомленности о проблеме микропластика, его источниках и воздействии на окружающую среду, а также выдвигает требование введения строгих мер по уменьшению загрязнения, сообщает NVL.

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