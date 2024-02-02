Эксперты сообщили, в чем польза чая улун и кому не рекомендуется его употреблять

Чай улун объединяет свойства зеленого и черного чая, собирается вручную, что придает ему аромат и насыщенность. Благодаря богатому составу, чай улун оказывает положительное воздействие на организм, повышая настроение, укрепляя сосуды, кости, стимулируя мозг и нормализуя давление.

Однако следует отметить, что не рекомендуется употребление чая улун детям, беременным, а также тем, у кого есть пищевая аллергия. Людям с хроническими заболеваниями, а также тем, кто перенес инфаркт или инсульт, рекомендуется ограничить потребление чая улун и проконсультироваться с врачом перед его употреблением, сообщает РИАМО.