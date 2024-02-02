Эксперты сообщили, в чем польза чая улун и кому не рекомендуется его употреблять

Чай улун объединяет свойства зеленого и черного чая, собирается вручную, что придает ему аромат и насыщенность. Благодаря богатому составу, чай улун оказывает положительное воздействие на организм, повышая настроение, укрепляя сосуды, кости, стимулируя мозг и нормализуя давление.
Однако следует отметить, что не рекомендуется употребление чая улун детям, беременным, а также тем, у кого есть пищевая аллергия. Людям с хроническими заболеваниями, а также тем, кто перенес инфаркт или инсульт, рекомендуется ограничить потребление чая улун и проконсультироваться с врачом перед его употреблением, сообщает РИАМО.
Канадские ученые сообщают: витамин D может быть средством профилактики деменции
Исследование, проведенное в University of Calgary, Канада, на 12 388 людях без симптомов деменции, выявило потенциальную роль витамина D в профилактике данного заболевания. Ученые учитывали воздействие витамина D (D+) и его отсутствие (D-) до начала деменции, учитывая факторы, такие как возраст, пол, образование, раса, когнитивный статус, депрессия и генетический фактор APOE ε4.
Южнокорейские ученые: употребление кимчи на 10% уменьшает риск развития ожирения у мужчин
Кимчи, блюдо, традиционно употребляемое в Южной Корее, готовится путем соления и ферментации овощей с различными приправами. Несмотря на опасения некоторых врачей относительно высокого содержания натрия, исследования указывают на связь употребления кимчи со снижением массы тела.
Российские ученые создали модель ИИ для прогнозирования риска смерти при инфаркте
Российские ученые создали модель машинного обучения для прогнозирования внутрибольничной смертности у пациентов с инфарктом. Искусственный интеллект выявляет индивидуальные факторы риска для каждого пациента, что позволяет улучшить диагностику и лечение ишемической болезни сердца.
Эксперты указали на самые вредные приемы пищи
Эксперты в области питания подчеркнули, что количество трансжиров в ряде продуктов находится на очень высоком уровне, представляя серьезную угрозу для здоровья человека. Врачи выделили особенно опасный прием пищи, отмечая, что вред для организма несут не только основные приемы пищи, но и нездоровые перекусы.