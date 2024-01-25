Китайские ученые обнаружили, какое воздействие на организм оказывает чай

Ученые из Китая выяснили, что употребление трех чашек чая в день может оказать омолаживающее действие на организм, снижая биологический возраст. Исследование, проведенное с участием почти 14 тысяч человек, показало, что вещества в составе чая помогают бороться с преждевременным старением.
Оптимальной нормой, приносящей пользу, стало употребление трех чашек чая в день или 6-7 граммов заварки. Ученые объяснили этот эффект обилием антиоксидантов и биологически активных веществ в составе чая. Регулярное употребление качественного и правильно заваренного чая может привести к омоложению организма, сообщает МедиаПоток.
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