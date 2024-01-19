Эксперты: холодный чай может привести к образованию камней в мочеполовой системе человека

Холодный чай, хотя и считается полезным напитком для здоровья, может привести к образованию камней в мочеполовой системе человека из-за содержания в нем оксалатов. Эксперты по питанию и медицине подчеркивают, что оксалаты играют ключевую роль в формировании камней в организме.
Людям с предрасположенностью к заболеваниям мочеиспускательной системы не рекомендуется употреблять холодные напитки из-за возможного риска аритмии и спазмов кровеносных сосудов. Рекомендуется избегать бутилированного холодного чая с высоким содержанием сахара и консервантов, а предпочтение следует отдавать заваренному листовому чаю комнатной температуры или горячему чаю, чтобы избежать вредных ферментов. Температура холодного чая не должна быть ниже 20°C, сообщает МедЗдрав.Инфо.
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