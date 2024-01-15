Врачи выделяют два потенциально опасных аспекта употребления чая

Во-первых, наличие темного налета в чайнике и кружках может способствовать размножению грибков и бактерий, приводя к возможным инфекциям пищеварительного тракта. Рекомендуется тщательно очищать чайник и кружки перед завариванием, чтобы избежать этого риска.
Во-вторых, врачи предостерегают от употребления чая сразу после еды, так как напиток обладает абсорбирующим эффектом, который может лишать организм полезных веществ, таких как кальций и витамины. Аналогичные последствия могут быть при употреблении кофе. В целом, необходимо соблюдать меры предосторожности при употреблении чая и кофе, чтобы избежать негативных воздействий на здоровье, сообщает SM.News.
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