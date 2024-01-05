В столичных парках открылись бесплатные пункты раздачи горячих напитков

В столичных парках теперь доступны бесплатные пункты раздачи горячих напитков, где посетители могут насладиться чаем, кофе или безалкогольным глинтвейном. Информация, предоставленная порталом mos. ru, указывает на наличие таких точек во всех парках, подчиненных департаменту культуры Москвы.

Примеры включают в себя возможность получить горячий напиток с 10:00 до 22:00 в пункте выдачи зимнего инвентаря Гончаровского парка и кафе возле катка парка "Дубки". Аналогичные услуги предоставляются в саду "Эрмитаж" (с 11:00 до 17:00), а также в Парке Горького (с 11:00 до 17:00), на Пушкинской набережной и за аркой главного входа.

Посетителям парков "Северное Тушино", Дружбы, "Левобережье", "Фили" и парка 50-летия Октября также доступен ароматный чай. В музее-заповеднике "Коломенское" открыто целых девять пунктов раздачи горячего чая, что дает посетителям широкий выбор мест, где можно насладиться этим теплым напитком, сообщает Российская Газета.