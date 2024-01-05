В столичных парках открылись бесплатные пункты раздачи горячих напитков

В столичных парках теперь доступны бесплатные пункты раздачи горячих напитков, где посетители могут насладиться чаем, кофе или безалкогольным глинтвейном. Информация, предоставленная порталом mos. ru, указывает на наличие таких точек во всех парках, подчиненных департаменту культуры Москвы.
Примеры включают в себя возможность получить горячий напиток с 10:00 до 22:00 в пункте выдачи зимнего инвентаря Гончаровского парка и кафе возле катка парка "Дубки". Аналогичные услуги предоставляются в саду "Эрмитаж" (с 11:00 до 17:00), а также в Парке Горького (с 11:00 до 17:00), на Пушкинской набережной и за аркой главного входа.
Посетителям парков "Северное Тушино", Дружбы, "Левобережье", "Фили" и парка 50-летия Октября также доступен ароматный чай. В музее-заповеднике "Коломенское" открыто целых девять пунктов раздачи горячего чая, что дает посетителям широкий выбор мест, где можно насладиться этим теплым напитком, сообщает Российская Газета.
В Финляндии установлен температурный рекорд этой зимы
В Финляндии установлен температурный рекорд этой зимы - минус 42,1 градуса, зафиксированный в Энонтекиё, Лапландия. Заморозки вызвали серьезные проблемы в транспортной системе страны, с третьего дня подряд задерживаются поезда и отменены более 150 автобусных маршрутов.
Белорусские ученые разработали и успешно использовали 3D-печать в пищевой промышленности
Институт мясо-молочной промышленности Беларуси успешно применил технологию 3D-печати в области пищевой промышленности, представив инновационные смеси, предназначенные для использования в 3D-принтерах. Эти смеси, созданные из натуральных ингредиентов, включая белки, жиры, витамины и минералы, позволяют напечатать блюда из мяса.
Эксперт Шупарский предупреждает, что резкий набор веса может свидетельствовать о серьезных проблемах с гормонами
Эксперт в области эндокринологии, врач Степан Шупарский, предупреждает, что резкий набор веса может свидетельствовать о серьезных проблемах с гормонами, что, в свою очередь, может привести к серьезным осложнениям со здоровьем. Он выделил пять ключевых симптомов гормонального дисбаланса, при появлении которых необходимо обратиться к специалисту.
Гастроэнтеролог Вялов предупредил о возможных проблемах со здоровьем после новогодних праздников
Гастроэнтеролог и гепатолог, кандидат медицинских наук Сергей Вялов предупредил о возможных проблемах со здоровьем после новогодних праздников в своем Telegram-канале. Врач отметил, что пересиживание в новогоднюю ночь может вызвать тяжесть в животе, газы, диарею и головную боль.