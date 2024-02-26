Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 23.02.2024 : 92,7519
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 23.02.2024 : 100,4425
В Москве таксист выехал из своего ряда на встречную полосу и сбил нескольких человек
  1. Главная
  2. Происшествия
  • Прохоров Эрнест Тигранович
  • Опубликована сегодня в 14:45

В Москве таксист выехал из своего ряда на встречную полосу и сбил нескольких человек

В Москве водитель сбил нескольких человек, а также задел пару автомобилей. Личность водителя и обстоятельства самого ДТП пока неизвестны.

На Азовской улице в районе 18 дома произошло ДТП, в ходе которого были сбиты люди и задеты автомобили. На видео, опубликованное в Telegram-канале департамента транспорта города, на котором отчётливо видно, как такси выехало из своего ряда, зацепило пару автомобилей на пути и въехало в дорожное ограждение, сбив тем самым несколько прохожих.

Обстоятельства и личность водителя, создавшего ДТП, выясняются.

Мир

Турнир по самбо имени Путина прошел в западной Африке

Турнир по самбо имени Путина прошел в западной Африке

Победу одержал Алира Абдул Малик, а россиянин Магомед Алиев получил бронзу.

Читать полностью
Федеральное правительство США может прекратить свою работу 1 марта из-за непринятой резолюции

Федеральное правительство США может прекратить свою работу 1 марта из-за непринятой резолюции

В США, возможно, приостановит свою работу федеральное правительство.

Читать полностью

Общество

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил журналистам на вопросы о судьбе тела Навального

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил журналистам на вопросы о судьбе тела Навального

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил журналистам на вопрос о выдаче тела Алексея Навального.

Читать полностью
Лантратова заявила о необходимости включения в перечень государственных медицинских услуг реабилитацию женщин после родов

Лантратова заявила о необходимости включения в перечень государственных медицинских услуг реабилитацию женщин после родов

Первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова обратилась с предложением к министру здравоохранения Михаилу Мурашко. Зампред заявила о необходимости включения в систему медицинских услуг по послеродовой реабилитации женщин.

Читать полностью

Новости