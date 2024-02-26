В Москве таксист выехал из своего ряда на встречную полосу и сбил нескольких человек

В Москве водитель сбил нескольких человек, а также задел пару автомобилей. Личность водителя и обстоятельства самого ДТП пока неизвестны.
На Азовской улице в районе 18 дома произошло ДТП, в ходе которого были сбиты люди и задеты автомобили. На видео, опубликованное в Telegram-канале департамента транспорта города, на котором отчётливо видно, как такси выехало из своего ряда, зацепило пару автомобилей на пути и въехало в дорожное ограждение, сбив тем самым несколько прохожих.
Обстоятельства и личность водителя, создавшего ДТП, выясняются.
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