В Москве таксист выехал из своего ряда на встречную полосу и сбил нескольких человек

В Москве водитель сбил нескольких человек, а также задел пару автомобилей. Личность водителя и обстоятельства самого ДТП пока неизвестны.

На Азовской улице в районе 18 дома произошло ДТП, в ходе которого были сбиты люди и задеты автомобили. На видео, опубликованное в Telegram-канале департамента транспорта города, на котором отчётливо видно, как такси выехало из своего ряда, зацепило пару автомобилей на пути и въехало в дорожное ограждение, сбив тем самым несколько прохожих.

Обстоятельства и личность водителя, создавшего ДТП, выясняются.