В Индии через восемь месяцев будет запущено первое летающее такси

Аэротакси под названием e200 станет первым в своем роде и совершит дебютный полет через 7-8 месяцев, открывая новую эру городской мобильности не только в Индии, но и по всему миру. Об этом заявил основатель компании ePlane, Сатья Чакраварти, в интервью изданию News18.
Проект разработки воздушного такси в Индии столкнулся с серьезными техническими и логистическими проблемами. Однако команда смогла создать компактное и эффективное аэротакси, способное справляться со сложностями городских ландшафтов Индии. Чакраварти отметил, что аэротакси было спроектировано с учетом ограниченного пространства для посадки и переполненного воздушного пространства, а также для возможности преодоления коротких расстояний до нескольких раз перед необходимостью зарядки аккумулятора.
Представлены также функции безопасности e200, включая различные спасательные системы, такие как парашюты и надувные лодки для мягкой посадки в чрезвычайных ситуациях. Аэротакси обещает сохранять подъемную силу и устойчивость даже в неблагоприятных условиях.
Ожидается, что стоимость услуг воздушного такси будет всего вдвое выше, чем у традиционных такси, таких как Uber. Кроме того, основатель компании предсказывает глобальный успех технологии e200, отмечая ее доступность и удобство эксплуатации на международных рынках.
За разработкой воздушного такси стоят такие крупные компании, как Airbus, Intel, Lilium Aviation, Uber, а также стартапы Google — Zee. Aero и Kitty Hawk, а также резидент российского технопарка "Сколково" — стартап Bartini, сообщает РИА Новости.
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