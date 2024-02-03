Аэротакси Midnight прошло первый этап летных испытаний

Аэротакси Midnight компании Archer Aviation успешно завершило первый этап летных испытаний, включая маневры, полет на дистанционном управлении и проверку высоковольтных батарей. Летательный аппарат, обладающий вертикальным взлетом и посадкой, представляет собой полностью электрический пятиместный конвертоплан с возможностью разгона до 241 км/ч и преодоления дистанции в 161 км на одном заряде. Планируется, что начало эксплуатации аэротакси Midnight намечено на 2025 год.
Следующие этапы испытаний включают полеты на больших скоростях, отработку перехода от мультироторного режима к горизонтальному полету, а также тестирование по смоделированным коммерческим маршрутам. Компания Archer Aviation планирует начать пилотируемые полеты в текущем году, а сертификация в FAA и ввод в эксплуатацию ожидаются в 2025 году.
Этот успех совпадает с планами другой компании, Joby Aviation, которая также намеревается начать эксплуатацию своего электрического аэротакси в 2025 году после завершения всех сертификационных процедур, сообщает N+1.
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