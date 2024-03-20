На 36 млрд руб. пополнилась казна страны благодаря иностранным компаниям, которые избавляются от российского бизнеса. Эта статья, которые платит иностранный бизнес, называется "безвозмездные взносы". Взносы уплачиваются со сделок по продаже российских активов иностранными резидентами. На момент середины марта, объем таких платежей превысил план уже в 17 раз

В прошлом году Безвозмездные взносы от бизнеса в бюджет государства превысили план в 17 раз и достигли почти 116 млрд. руб. Необходимость ввести "налог на выход" для иностранных компаний появилась в России после начала СВО в 2022 году.