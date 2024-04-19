Врач-эндокринолог и диетолог Ольга Чухачева подчеркивает, что глутамат натрия, известный как усилитель вкуса, не только не наносит вреда здоровью, но и может быть полезным при правильном использовании. Он добавляется в продукты для усиления мясного вкуса и применяется в азиатской кухне.
Чухачева отмечает, что отрицательные последствия, связанные с глутаматом, основаны на экспериментах с животными, где дозы существенно превышали уровень, который человек получает из пищи.
Нутрициолог Елена Давыдова также подтверждает безопасность глутамата, отмечая его низкое содержание натрия по сравнению с обычной солью. Она указывает на то, что глутамат натрия присутствует в натуральной форме в продуктах, таких как помидоры и сыр, и производится аналогично, как йогурт, путем ферментации. Множество исследований подтверждают его безопасность, а допустимая доза установлена на уровне, который значительно превышает уровень ежедневного потребления, сообщает Газета.Ру.
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