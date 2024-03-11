Законопроект о праве экстренных служб таранить неправильно припаркованные автомобили будет внесен в Госдуму в конце апреля-начале мая, сообщает "РИА Новости" 11 марта.

Ранее автор законопроекта, депутат Сергей Колунов, рассказал о своей инициативе министру здравоохранения Михаилу Мурашко. Он напомнил о ситуации в Нижнем Новгороде, где скорая помощь столкнулась с неправильно припаркованной машиной.

Машины "скорой помощи" должны быть оборудованы силовыми бамперами для защиты от повреждений. Водителям предлагается разрешить "двигать" мешающие проезду автомобили бампером в случае экстренных вызовов. В такой ситуации водитель "скорой" и государство не будут нести ответственность за поврежденный автомобиль.





