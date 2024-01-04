Журнал Forbes сообщает, что в США хватились танков, которые передавали Киеву в качестве помощи. С момента поставки ни один из них невозможно отследить.
- Прошло два месяца с тех пор, как бывшие американские танки M-1 прибыли на Украину. И два месяца с тех пор, как мы видели какие-либо доказательства существования танков, - говорят авторы публикации.
В Белом доме давно подтвердили, что первая партия Abrams уже была доставлена на место назначения, а в общей сложности США планировали передать Киеву 31 танк. Несмотря на такую помощь, украинские чиновники заявили, что танки не помогут изменить ситуацию на фронте.
Forbes подчеркивает, что на данный момент неизвестно ни целевое назначение этого вооружения, ни местонахождение - непонятно, какой части передали танки.
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