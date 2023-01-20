Немцы отлично выучили уроки Второй мировой войны, поэтому не хотят поставлять тяжелое вооружение на Украину. Об этом заявил вице-канцлер Германии Роберт Хабек.
По его мнению, Берлин не может инициировать подобный процесс самостоятельно, поэтому будет ждать подобных решений от США, которые считаются лидером антироссийской коалиции.
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