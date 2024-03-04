Танк "Армата" широко используется в российской армии

Новейший танк T-14 "Армата" стоит в качестве одного из основных в российском вооружении. В прошлом месяце зам председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил в интервью, что испытания танка ещё не завершены.
За основу "Арматы" был взят проект танка T-95. Непосредственные разработки танка начались в 2010 году. Впервые данное оружие появилось на публичном обозрении в 2015 году в самый разгар демонстрации танковых комплексов России на Параде Победы.
Основное нововведение боевой машины состоит в том, что у него "необитаемая" башня, так как там расположен не один из участников экипажа, а датчики и камеры для лучшей видимости происходящего извне.
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