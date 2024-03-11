Третий по счету Abrams был подорван в зоне СВО

Очередной американский тяжёлый танк Abrams был уничтожен в Авдеевском направлении. На этот раз боевая машина была разбита с помощью противотанкового оружия. Территориально уничтожение танка произошло неподалёку от села Бердычи.
Ранее стало известно, что два танка M1 Abrams были подбиты в зоне проведения СВО. Один из них был полностью уничтожен дроном "Упырь", который действует по принципу камикадзе.
Это уже третий американский танк серии Abrams, уничтоженный российскими войсками.
M1 Abrams является одним из самых тяжёлых танков, вес его брони превышает 62 тонны. Сам танк имеет серийный характер и выпускается с 1980 года по нынешнее время. Боевая машина стоит на вооружении США, Австралии, Польши, Египта и др.
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