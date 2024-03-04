На Авдеевском направлении был уничтожен ещё один американский танк Abrams, принадлежащий ВСУ. На сей раз противник лишился более 490 солдат, 12 обычных и 3 бронированных автомобилей.
Российская группировка войск "Центр" уничтожила американский танк серии Abrams с помощью дронов "Упырь", который действует по принципу камикадзе: подлетает к военному объекту и взрывает его.
Ранее сообщалось, что власти США собираются поставить киевскому режиму 31 экземпляр танков Abrams.
Ранее в американском новостном издании Wall Street Journal появилась статья, где украинские чиновники описывают ситуацию на фронте со стороны ВСУ не в очень радужных красках, считая, что у Украины маловероятны улучшения на поле боевых действий. Политики считают, что даже большое количество танков по типу Abrams не сильно поменяют ситуацию в пользу украинской стороны.
Сильное землетрясение Казахстана дошло до территории Киргизии
Оперативный дежурный МЧС Киргизии дал информацию, что казахстанское землетрясение чувствовалось сразу в нескольких регионах республики. В Бишкеке волна доходила до 3,5 баллов. Иногда сейсмическая активность достигала до 6 баллов.
Россия поднимет вопрос применения химоружия
Украина будет намеренно мешать объективному рассмотрению вопроса применения химического оружия на СВО.
Новый законопроект о доплате пенсии за 30 лет стажа предложили депутаты
По словам депутаты от ЛДПР, должно учитываться вложение граждан в социальное и экономическое развитие страны.
Сбер предупредил о новой мошеннической схеме
Мошенники создают аккаунты, выдающие себя за Сбер, с имитацией номера 900 и логотипом банка. Они звонят клиентам, утверждая, что нужно обновить мобильное приложение, и просят включить режим демонстрации экрана.