На Авдеевском направлении был уничтожен ещё один американский танк Abrams, принадлежащий ВСУ. На сей раз противник лишился более 490 солдат, 12 обычных и 3 бронированных автомобилей.

Российская группировка войск "Центр" уничтожила американский танк серии Abrams с помощью дронов "Упырь", который действует по принципу камикадзе: подлетает к военному объекту и взрывает его.

Ранее сообщалось, что власти США собираются поставить киевскому режиму 31 экземпляр танков Abrams.

Ранее в американском новостном издании Wall Street Journal появилась статья, где украинские чиновники описывают ситуацию на фронте со стороны ВСУ не в очень радужных красках, считая, что у Украины маловероятны улучшения на поле боевых действий. Политики считают, что даже большое количество танков по типу Abrams не сильно поменяют ситуацию в пользу украинской стороны.