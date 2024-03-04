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На Авдеевском направлении был уничтожен ещё один американский танк Abrams, прнадлещащий украинской армии
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  • Прохоров Эрнест Тигранович
  • Опубликована сегодня в 16:47

На Авдеевском направлении был уничтожен ещё один американский танк Abrams, прнадлещащий украинской армии

На Авдеевском направлении был уничтожен ещё один американский танк Abrams, принадлежащий ВСУ. На сей раз противник лишился более 490 солдат, 12 обычных и 3 бронированных автомобилей.

Российская группировка войск "Центр" уничтожила американский танк серии Abrams с помощью дронов "Упырь", который действует по принципу камикадзе: подлетает к военному объекту и взрывает его.

Ранее сообщалось, что власти США собираются поставить киевскому режиму 31 экземпляр танков Abrams.

Ранее в американском новостном издании Wall Street Journal появилась статья, где украинские чиновники описывают ситуацию на фронте со стороны ВСУ не в очень радужных красках, считая, что у Украины маловероятны улучшения на поле боевых действий. Политики считают, что даже большое количество танков по типу Abrams не сильно поменяют ситуацию в пользу украинской стороны.

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