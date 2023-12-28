Таможенники на Урале блокировали ввоз красной икры из-за отсутствия сертификата

На российско-казахстанской границе уральские таможенники отклонили партию красной икры из России и газировки из Казахстана. Поставщику икры не удалось предоставить ветеринарный сертификат, что привело к запрету на вывоз товара в Казахстан.
В то же время, из Астаны в Россию пытались ввезти 20 тонн газированного напитка известного бренда, ассоциируемого с новогодними праздниками. Однако товар не был маркирован обязательным образом, и его пришлось вернуть обратно.
Акула напала на сёрфера в Новом Южном Уэльсе, Австралия
В штате Новый Южный Уэльс в Австралии акула атаковала подростка, занимавшегося сёрфингом.
Трагедия в Турции: Посольство России в Анкаре не имеет данных о пострадавших согражданах
По предварительной информации, среди жертв и пострадавших нет россиян.
Минимум сто тысяч: О каком доходе мечтают россияне
Такие результаты показал опрос, проведенный отечественным ведомством.
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«Золотым» стало еще и оливковое масло: в Санкт-Петербурге оно подорожало на 50% и это не предел.