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  • Приходько Александр
  • Опубликована сегодня в 11:03

Таможенники на Урале блокировали ввоз красной икры из-за отсутствия сертификата

На российско-казахстанской границе уральские таможенники отклонили партию красной икры из России и газировки из Казахстана. Поставщику икры не удалось предоставить ветеринарный сертификат, что привело к запрету на вывоз товара в Казахстан.

В то же время, из Астаны в Россию пытались ввезти 20 тонн газированного напитка известного бренда, ассоциируемого с новогодними праздниками. Однако товар не был маркирован обязательным образом, и его пришлось вернуть обратно.

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