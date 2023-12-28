Таможенники на Урале блокировали ввоз красной икры из-за отсутствия сертификата

На российско-казахстанской границе уральские таможенники отклонили партию красной икры из России и газировки из Казахстана. Поставщику икры не удалось предоставить ветеринарный сертификат, что привело к запрету на вывоз товара в Казахстан.

В то же время, из Астаны в Россию пытались ввезти 20 тонн газированного напитка известного бренда, ассоциируемого с новогодними праздниками. Однако товар не был маркирован обязательным образом, и его пришлось вернуть обратно.