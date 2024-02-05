Журналист Такер Карлсон прилетел в Россию в московский аэропорт Внуково через Турцию. Его видели во время посадки на рейс авиакомпании Turkish Airlines в Стамбуле 1-го февраля. Уже 3-го февраля американского телеведущего видели в Большом театре на балете "Спартак".

Говоря о цели визита популярного американского ведущего, все наблюдатели сходятся во вмнении, что президент страны Владимир Путин, возможно, даст интервью Карлсону. Это с большой вероятностью даст резонанс в мировых СМИ.

До 2023 год журналист вел политическое ток-шоу на Fox News. Увольнение его связано со скандалом касательно президентских выборов, на которых победил Байден.