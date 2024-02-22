На Тайвань прибыл с визитом конгрессмен Майк Галлахер, республиканец от штата Висконсин, который возглавляет в Конгрессе специальный Комитет по Китаю и, изучающий, какие угрозы могут исходить от Китая для США, сообщает ТАСС.
Информацию о визите политика с делегацией сообщил Американский институт на Тайване сообщило, фактически ставшее неофициальным посольством Штатов на мятежном острове.
Китай традиционно выступает за принцип "одного Китая", считая Тайвань своей провинцией, и недоволен, когда на остров приезжают официальные лица недружественных стран.
Исследователи обнаружили на дне Средиземного моря богатейший клад
Подводные археологи из Университета Николая Коперника обнаружили возможно старейшее место крушения корабля на дне Средиземного моря у берегов Турции. Найденные медные слитки относятся к бронзовому веку, предположительно XVI-XVII векам до нашей эры.
Австралийские ученые: растительная диета может снизить вероятность опасного храпа
Ученые из университета Флиндерса в Австралии провели исследование, опубликованное в ERJ Open Research, которое показало, что растительная диета может значительно снизить вероятность развития опасного храпа и обструктивного апноэ во сне.
В Финляндии хотят навсегда закрыть два КПП на границе с Россией
Руководство пограничной службы Финляндии предложило навсегда закрыть два пункта пропуска на границе с Россией — КПП "Париккала" и "Инари" в городе Лиекса. Эта инициатива пришла после нескольких лет приостановки работы этих пунктов — "Париккала" из-за санкций ЕС, а "Инари" из-за прекращения импорта древесины.
Ученые продолжают поиск гипотетической Девятой Планеты во внешних пределах Солнечной системы
Исследование, опубликованное в The Astronomical Journal, использовало данные Pan-STARRS для сужения области поиска и уточнения параметров планеты. Результаты исследования позволили исключить 78% потенциальных местонахождений планеты и предоставить новые оценки её характеристик.