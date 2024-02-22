На Тайвань прибыл с визитом конгрессмен Майк Галлахер, республиканец от штата Висконсин, который возглавляет в Конгрессе специальный Комитет по Китаю и, изучающий, какие угрозы могут исходить от Китая для США, сообщает ТАСС.

Информацию о визите политика с делегацией сообщил Американский институт на Тайване сообщило, фактически ставшее неофициальным посольством Штатов на мятежном острове.

Китай традиционно выступает за принцип "одного Китая", считая Тайвань своей провинцией, и недоволен, когда на остров приезжают официальные лица недружественных стран.