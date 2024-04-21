Травматолог-ортопед Анатолий Соловьев предупредил о возможном повышении риска переломов при длительном употреблении определенных лекарственных препаратов. Он выделил различия между травматическими и патологическими переломами, отмечая, что некоторые антидепрессанты могут увеличить риск первых, а препараты от изжоги и ингибиторы протонной помпы (ИПП) могут способствовать патологическим переломам у людей с низкой плотностью костей. Особую опасность представляют ИПП для детей, подростков и пожилых людей.

Бесконтрольное употребление мочегонных препаратов может привести к потере важных ионов, необходимых для прочности костей. Витамин Д влияет на укрепление костей, но его прием должен быть под контролем врача, чтобы избежать возможного повышения активности паращитовидных желез и ущерба для костной ткани. Соловьев также подчеркивает, что превышение суточной дозы ретинола (витамина А) может существенно увеличить риск переломов.

Препараты, используемые для лечения воспалительных заболеваний и противоопухолевые средства, также могут повышать вероятность переломов и должны приниматься только под наблюдением врача, который будет контролировать состояние костной ткани и проводить необходимые меры по ее восстановлению, сообщает Газета.Ру.